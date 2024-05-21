O davada yeni gelişme!

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı.

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, rapor için Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını, özverili bir şekilde sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı.

BİR KOMİSERE DAHA GÖZALTI!

Soruşturmaya yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, Organize Şube Müdürlüğünden Komiser G.K. gözaltına alındı. Şüpheli N. Ö. K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya ilişkin yeni gelişmeler ise devam ediyor.