VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı
Türkiye'de 3 bini aşkın endemik tür yaşıyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!
O davada yeni gelişme!
Fatih'in 'madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
Türkiye kısa süre içinde Ay'a erişebilir!
21 Mayıs 2024 Salı 12:54:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 12:54:00

İran'da AKINCI başarısı... Selçuk Bayraktar: Hiç gidilmeyecek yere gitti

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'ya ilişkin konuştu. Bayraktar, 'En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı.' dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın milli İHA'larının geliştirilme sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi.

Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

"KIZILELMA'NIN 1-2 AY İÇİNDE ÜRETİM PROTOTİPLERİ VE VERSİYONUNU UÇURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Baykar'ın 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu." dedi.

Bayraktar, Baykar bünyesinde tüm projeleri kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir teknoloji şirketi, Türkiye'de ve dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de ancak buluş yapan firmalarda bunu görebilirsiniz. Dünya teknoloji tekellerinde bile görülemeyecek bir şey. Bayraktar KIZILELMA, 2022'de milletimize söz verdiğimizden yaklaşık 1 sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZIELMA, tüm dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ediyor. Yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet KIZILELMA'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son entegrasyon çalışmaları devam ediyor."

Etiketler : selçuk bayraktar bayraktar akıncı iran helikopter kazası ibrahim reisi
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Motive'li gece

Motive'li gece
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Film gibi konser

Film gibi konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX