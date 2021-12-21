Grup yöneticileri mesaj silebilecek

WhatsApp'a grup yöneticilerinin yetkisini arttıracak bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde yöneticiler, gruba kişi ekleme/çıkarma, grubu silme gibi özelliklere ek olarak daha fazla "yönetme" şansına sahip olacak. Mesajları herkes için kimin sildiği ise "........ adlı yönetici tarafından silindi" notuyla görülebilecek. Şirket yeni özellik ve iyileştirmeler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

