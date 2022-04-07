Google Maps'te büyük yenilik: Paralı yolun maliyetini de çıkartacak

Navigasyon konusunda pazarın en gelişmişlerinden birisi olan Google Maps'e paralı yol fiyatları ekleniyor. Bu sayede kişiler belirledikleri rotaların kendilerine olan maliyetini direkt olarak uygulama içerisinden görebilecek, maliyet yüksek gelirse ücretsiz alternatif yollar seçilebilecek.



Yol fiyatları için lokal işletmeciler ile beraber çalıştıklarını aktaran Google, imkânın ileride diğer ülkelere de geleceğini belirtiyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Google Maps için başka yenilikler de var. Yakında haritalar iOS ve Android uygulamalarında daha detaylı hale gelecek. Çok yakında kişiler harita üzerinde trafik ışıklarını ve dur tabelalarını da görmeye başlayacak. Böylelikle çok hâkim olunmayan yollardaki sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek istediklerini aktaran Google, belirli şehirlerde detay seviyesini daha da yükseltecek. Bu tam olarak belli olmayan şehirlerdeki yolun şekli ve genişliği dahi birebir karşınıza getirilecek.