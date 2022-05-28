Google, horlayanları tespit edecek

Google, kişilerin gece horlayıp horlamadıklarını tespit edebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Test aşamasında olan bu özellik, kişilerin uyurken seslerinin analiz edilmesini sağlıyor. Kişinin horlama ve öksürme gibi seslerini de birbirinden ayırt ederek kullanıcıya bilgi sunabiliyor. Özelliğin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.



Google tarafından sunulan bilgiye göre uygulamaya eklenen 'öksürme ve horlama algoritmaları', doğrudan Android cihazlarda çalışarak kişinin uyku performansı hakkında bilgi edinmesini sağlayacak. Söz konusu özellik şu anda sadece Pixel cihazlarda çalışırken, ne zaman yayınlanacağı ya da Google Fit veya şirketin akıllı saatlerine getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor.

Google, test hakkında sunduğu bilginin devamında şirket bünyesindeki Sağlık Algılama ekibinin, kullanıcılara uykuları hakkında kapsamlı bilgiler sağlamak için gelişmiş algılama ve algoritmalar üzerinde çalıştığını ifade etti. Bu çalışmalar kapsamında söz konusu ses analizinin de algoritmaları doğrulamak, ayarlamak ve geliştirmek için gerekli verileri sunduğu belirtildi. Şirket, özelliğin kullanıcının gizliliğini de koruduğu konusunda bilgilendirme yaptı.