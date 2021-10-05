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05 Ekim 2021 Salı 07:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 07:46:00

Facebook'la ilgili çarpıcı iddia: Kişisel veriler hacker forumunda satışa çıkarıldı

Kaynak: Akşam

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Dünyanın en popüler uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta saatlerdir erişim sorunu yaşanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre, 1,5 milyardan fazla kullanıcının kişisel bilgileri hacker forumunda satılığa çıkarıldı. Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu dünya gündemine oturdu.

Yurtdışı basının haberlerine göre, Facebook'un 1,5 milyardan fazla kullanıcısının kişisel bilgileri hacker sitesinde satılığa çıkarıldı.

3 platformun da çatısı altında olduğu Facebook'tan sorunun çözüleceğine yönelik resmi açıklama yapılırken Facebook'un alan adının satılığa çıktığı görüldü.

Bu durumu da tiye alan Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı paylaşımla fiyat sordu.

FACEBOOK YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Etiketler : Facebook WhatsApp Instagram
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