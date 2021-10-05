Facebook'la ilgili çarpıcı iddia

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu dünya gündemine oturdu.

Yurtdışı basının haberlerine göre, Facebook'un 1,5 milyardan fazla kullanıcısının kişisel bilgileri hacker sitesinde satılığa çıkarıldı.

3 platformun da çatısı altında olduğu Facebook'tan sorunun çözüleceğine yönelik resmi açıklama yapılırken Facebook'un alan adının satılığa çıktığı görüldü.

Bu durumu da tiye alan Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı paylaşımla fiyat sordu.

FACEBOOK YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.