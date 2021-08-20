Bu yaydan çıkan ok ıskalamıyor

Sabit nesnelerde ıskalamayan, otomatik nişan alan bir yay geliştirildi. ABD'de yaşayan ve YouTube'da çeşitli video içerikler üreten Shane Wighton tasarladığı ürünü tanıttı. Dünya Okçuluk Federasyonu, Wighton'un ürününün benzerini hiçbir müsabakada kabul etmese de oldukça ilgi çekici bir tasarım. Wighton, oku hedefe hizalandığında serbest bırakan bu mekanizmayı yapmasının sadece birkaç hafta sürdüğünü açıkladı.

