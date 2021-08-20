VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 14:00:00

Bu yaydan çıkan ok ıskalamıyor

ABONE OL

Sabit nesnelerde ıskalamayan, otomatik nişan alan bir yay geliştirildi. ABD'de yaşayan ve YouTube'da çeşitli video içerikler üreten Shane Wighton tasarladığı ürünü tanıttı.

Sabit nesnelerde ıskalamayan, otomatik nişan alan bir yay geliştirildi. ABD'de yaşayan ve YouTube'da çeşitli video içerikler üreten Shane Wighton tasarladığı ürünü tanıttı. Dünya Okçuluk Federasyonu, Wighton'un ürününün benzerini hiçbir müsabakada kabul etmese de oldukça ilgi çekici bir tasarım. Wighton, oku hedefe hizalandığında serbest bırakan bu mekanizmayı yapmasının sadece birkaç hafta sürdüğünü açıkladı.

Etiketler : YouTube Shane Wighton Dünya Okçuluk Federasyonu
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER