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07 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00

Başkan Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

Etiketler : Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Togg hatırası
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