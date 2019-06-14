100 bin çocuk teknoloji ile buluşacak

Yunus ÇAĞLAR

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, telekomünikasyon sektörüne, dijital dünyaya ve ülke ekonomisine kattığı değerleri her alana yayıyor. Ülkesine ve toplumuna değer katan projelerde de öne çıkan Turkcell, Cumhuriyetin 100. yılına doğru çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zeka Gücü projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı.

TÜM İMKANLAR SUNULUYOR

Turkcell’in Zeka Gücü projesi, çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar, Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. 2019 yılında bu sayının artması hedefleniyor. Projede okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’nda öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME KATKI

Program kapsamında çocuklar yapay zeka, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Türkiye’de Maker Hareketi’ne (Kendin Yap) yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan Zeka Gücü projesinde, 2017 yılında, Maker ve Kodlama Kiti, 81 ilde 22 binden fazla dağıtıldı. Ayrıca 6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalıyla 200 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıflarıyla bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.

YENİ ROTA ŞANLIURFA

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Turkcell’in, MEB himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü projesinin yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Anadolu’nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacakları Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışında, projenin yeni dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Yeni dönemde Zeka Gücü projesi kapsamında yer alan ve yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak.

ONLINE EĞİTİM DE VERİLECEK

Zeka Gücü mobil uygulamasıyla çocukların eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek.

İNTERNETTEN DE ERİŞİM VAR

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen yeni laboratuvarın açılışında projeye dair açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları kaydetti: “Zeka Gücü bizim için ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısı. Mobil uygulamasını geliştirdik. Ayrıca eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz; 3 yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak. Ancak uygulama ve internet sitesiyle yüz binlerce çocuğumuza ulaşabileceğiz.”