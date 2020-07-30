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30 Temmuz 2020 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 07:18:00

Yeni Malatyaspor'a 'profesyonel' başkan adayı

Kaynak: AA

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Birçok kurumda üst düzey yöneticilik yapan Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun süredir yurt içi ve yurt dışında birçok kurumda üst düzey yöneticilik (CEO) yapan Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının özellikle ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını yöneten Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Malatyaspor, dünyada ve Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının ortak paydasıdır. Bu ortak paydayı güçlendirerek daha sürdürülebilir bir futbol ve daha sürdürülebilir yönetim şekliyle dünya markası haline getirmek hedefimiz." diye konuştu.

Köse'nin tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Sarı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

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