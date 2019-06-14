Trabzonspor'dan Remi Walter’e iki katı maaş

FFP kriterleri gereği transfere toplamda 3 milyon euro ayıran Bordo-Mavililer’in ön libero için listeye aldığı Remi Walter’e önerdiği rakam ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Nice’de yıllık 375 bin euro kazanan 24 yaşındaki Fransız oyuncuya iki katı maaş yani 750 bin euro teklif ettiği kaydedildi. Bonservisi elinde olan Walter’in de Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Star)