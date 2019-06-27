Sıra Alper Potuk’ta

GÜNEŞ

■ Yönetimin, 3 yıl daha sözleşmesi olan ancak geçen sezon 14 resmi maç oynayıp 1 gol ve 1 asistle beklentileri karşılayamayan oyuncu ile görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi. F.Bahçe yönetiminin takımda yüksek maaş alıp, katkı sağlayamayan diğer futbolcularla da yolları ayırmak istediği öğrenildi.