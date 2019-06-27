27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe
Sıra Alper Potuk’ta
SARI-Lacivertli kulüpte Mehmet Topal’ın ayrılışının ardından sıradaki ismin Alper olacağı iddia edildi.
GÜNEŞ
■ Yönetimin, 3 yıl daha sözleşmesi olan ancak geçen sezon 14 resmi maç oynayıp 1 gol ve 1 asistle beklentileri karşılayamayan oyuncu ile görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi. F.Bahçe yönetiminin takımda yüksek maaş alıp, katkı sağlayamayan diğer futbolcularla da yolları ayırmak istediği öğrenildi.
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