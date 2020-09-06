Pınar Karşıyaka'dan 1 galibiyet 1 mağlubiyet

İlk sınavında Beşiktaş'ı Akatlar Spor Salonu'nda 79-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci maçta Darüşşafaka'ya 72-70 mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsasında bu hafta 9-13 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup'a katılacak yeşil-kırmızılılar, bu kupada 9 Eylül'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşıyaka, 11 Eylül'de Türk Telekom-Kızılyıldız maçının galibi ile oynarken organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül'de yapılacak. Pınar Karşıyaka, 26 Eylül'de start alacak sezon öncesi son olarak 17-19 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. İzmir ekibi kupada 17 Eylül'de Petkimspor'la, 19 Eylül'de ise Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.