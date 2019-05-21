21 Mayıs 2019 15:18 | Salı
PFDK'dan Galatasaray'a ceza
PFDK, Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 60 bin TL para cezası verdi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.05.2019 tarih ve 80 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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