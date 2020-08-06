  • BIST
    1056.93
  • Dolar
    7,2125
  • Euro
    8,5965
  • Altın
    474,6870
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk oyun şirketi Zynga'ya satıldı
Temmuz ayında yağışlar geçen yıla nazaran yüzde 37 azaldı
TBMM'de 35 personelde koronavirüs tespit edildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Beyrut'taki patlamaya düğün fotoğrafı çektirirken yakalandı
Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir
Pakistan'dan Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: 9 milletvekilinde koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Beyruk'taki felaketten dakikalarla kurtuldu! 'İnsanlar yerlere yığıldı...'
Bakan Çavuşoğlu Libya'da
Fenerbahçe, Lazio'nun dev teklifini reddetti
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
MSB'ye Din Hizmetleri Başkanlığı
Karadeniz ısınıyor! Rus ve ABD uçakları, Karadeniz'de karşı karşıya geldi
81 ilde virüs denetimi... İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
"Turizmin başkenti"nde kaçak yapılara geçit yok
Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı: Ders almayı başarmak zorundayız
İkinci el araç satışında flaş yenilik! 1 Eylül'de uygulanması bekleniyor!
Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona
Trabzon'dan 54 ülkeye fındık ihraç edildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş uyarı: Lütfen tedbir alalım
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı
06 Ağustos 2020 Perşembe 10:55:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 10:55:00

NBA'de Sixers Joel Embiid'in skorer oyunuyla kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 107-98 yendi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan NBA'e 6 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, play-off'a kalmayı garantileyen Sixers, Washington Wizards'ı 9 sayı farkla mağlup ederek sezonun 41. galibiyetine ulaştı.

Aranın ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sixers'ta ise Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Tobias Harris 17, Josh Richardson 15, Shake Milton 14 sayıyla skora destek verdi. Oyuna sonradan girerek 18 dakika 29 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asist kaydetti. Takımın yıldız oyuncularından Ben Simmons ise geçirdiği sakatlığın ardından oyuna geri dönemedi.

NBA'in yeniden başlamasının ardından 4 maçını da kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 19 sayı ve 10 ribaunt, Jerome Robinson 19 sayı, Troy Brown 17 sayı ve 8 ribaunt, Ish Smith 12 sayıyla mücadele etti.

Lakers kaybetti

Oklahoma City Thunder, iyi savunma yaptığı maçta, Batı Konferansı'nı lider tamamlamayı önceden garantileyen Los Angeles Lakers'ı 105-86 mağlup etti.

Sezonun 42. galibiyetini elde eden Thunder'da Chris Paul 21 sayıyla takımın en skoreri olurken, Danilo Gallinari 19, Steven Adams 18, Luguentz Dort 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star LeBron James 19 sayı ve 11 ribaunt, Dion Waiters 14 sayıyla oynadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER