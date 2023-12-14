Milliler yarı finale yükseldi

Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Fransa ile karşılaştı.

Fatmagül Güler (5), Sevda Altunoluk (3), Sevtap Altunoluk (2) ve Berfin Altan'ın golleriyle Fransa'yı 11-1 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırdı.

Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası alan, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 17.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.