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27 Kasım 2020 Cuma 00:28:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 00:28:00

Maradona'nın cenazesinde arbede yaşandı

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı.

Maradona'ya veda etmek isteyen kalabalık, dün gece saatlerinde cenaze merasimi için naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya girdi.

Önce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi.

Güvenlik güçlerinin, başkanlık binasına girenlere göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle Casa Rosada'da durum kısa süreliğine sakinleştirildi.

Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı.

Cenaze töreninin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Polis, sert cisimler atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.

Yetkililer, 06.00-16.00 saatlerinde yapılacak törenin 19.00'a kadar uzatıldığını ve Maradona'nın cenazesinin defnedileceği Bella Vista Mezarlığı'na gitmeden önce katılamayanlar için geçit töreninin yapılacağını açıklamasına rağmen olaylar nedeniyle başkanlık binasına girişler durduruldu.

Şehir merkezinde bulunan 9 Temmuz Caddesi'ndeki kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede devam ediyor.

Arjantinli efsane futbolcunun dün hayatını kaybetmesinin ardından halk sokağa dökülmüş ve dün geceden itibaren Maradona'nın cenaze törenine katılmak için Mayıs Meydanı'nı doldurmaya başlamıştı.

Yerel basın, Maradona'nın cenaze töreni için bir milyon kişinin toplanmasının öngörüldüğünü yazmıştı.

Etiketler : Şehir merkezi Yerel basın Maradona
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