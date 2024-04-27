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27 Nisan 2024 Cumartesi 10:02:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 10:02:00

Tour Of Türkiye 2024! 5. Etap Bodrum-Kuşadası... Kraliçe Etabı Frank Van Den Broek'ın oldu: Bu etap zaferini hiç beklemiyordum

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Kraliçe etapta genel klasmanın yeni kralı Team DSM-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek oldu.

Kraliçe etapta genel klasmanın yeni kralı Team DSM-Firmenich PostNL takımından "Profesör" lakaplı Frank van den Broek oldu.

Den Broek TUR'un altıncı etabını, finiş çizgisinden Merhawi Kudus ve Paul Double'nin önünde geçerek aldı. Hollandalı bisikletçi, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tap galibiyetini kesinlikle beklemiyordum" dedi.

"Tırmanışa o kadar odaklanmamıştım" ifadesini kullanan Broek, "Son 3 kilometrede sprint gibi bir etap yapısı vardı. Bu da etabın sonuna rahat gelmemi sağladı. Bugünkü tırmanışta fazla takım sahnedeydi. Bugüne kadar klasikler mi, sprinter mi, tırmanışçı mı olacağımı düşünüyordum. Artık kendimi keşfetmeye başlıyorum. Bugün benim için önemli bir adım oldu. Bundan sonraki antrenmanlarda tırmanışa ağırlık verebilirim" şeklinde konuştu.

Toplantı sonuna Türkiye'yi nasıl bulduğu sorulan Hollandalı pedal, buraya ilk kez geldiğini sözlerine ekledi ve "Çok güzel sahilleri, çok güzel iklimi olan bir ülke. Geçen yıl istemiş ama gelememiştim" dedi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu tour of türkiye 2024 frank van den broek
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