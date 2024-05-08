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08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:03:00

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak 18 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları sınır hattındaki bölgelere yoğun hava saldırısı başlattı.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Cebel el Blat, Ramya ve Beyt Lif beldelerinin çevresine 18 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Etiketler : israil lübnan hava saldırısı
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