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Türkiye enerji merkezi olacak!
08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:52:00

Türkiye enerji merkezi olacak!

Kaynak: Sputnik

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Türkiye'nin enerji merkezi olması için Ankara'dan kritik hamle geldi. TBMM'de geçtiğimiz hafta kabul edilen maden yasası ile doğalgazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılmasına ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Sırada, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı var.

Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefinde önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bu düzenleme içerisinde yer alan bir madde ile hem yerli üretim doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine olanak sağlandı.

Yasal düzenleme ile Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG'ye dönüştürerek sıvı olarak da satmasına imkan sağlanmış oldu.

Sputnik'in haberine göre; Bu kapsamda Türkiye'de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG'ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemiler ile ithal edilebilecek.

GEMİLER İLE LNG İHRAÇ EDİLECEK

Bu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunun dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kaynakları "Karadeniz'den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen doğalgaz hatlarımız var. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG'ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz" bilgisini verdi.

Etiketler : türkiye doğalgaz enerji
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