Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu mucizelere kaldı!

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırladı.

Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Konyaspor'un golü VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 90 puanlı Fenerbahçe'nin Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 37'ye yükseltti ve ligde kalma adına zorlu bir karşılaşmadan puan çıkarmış oldu.

İlk yarının önemli anları:

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.

44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı:

49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Damjanovic), Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Prip), Ndao (Dk 90+2 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 76 Boateng)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 51 Mert Müldür), Becao (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 53 Cengiz Ünder), Fred, Tadic (Dk. 80 Serdar Dursun), Szymanski, Dzeko

Sarı kartlar: Dk. 33 Ahmet Oğuz, Dk. 65 Slowik, Dk. 90+2 Ndao, Dk. 90+10 Muhammet Demir (TÜMOSAN Konyaspor)