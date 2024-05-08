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08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:08:00

Türk Telekom'dan "Anneler Günü" fırsatları

Kaynak: AA

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Türk Telekom, Anneler Günü'ne özel cihaz teklifleri sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, evde internet ve mobil müşterilerine, özel tekliflerle sevdiklerine hediye alma imkanı sundu.

Kampanya kapsamında "iPhone 12 128 GB" 34 bin 999 lira yerine 29 bin 849 liraya, "iPhone 12 64 GB" 33 bin 999 lira yerine 28 bin 849 liraya, "Samsung Galaxy S23 FE" 24 bin 999 lira yerine 21 bin 999 liraya, Tecno Spark 20 Pro 11 bin 999 lira yerine 10 bin 599 liraya satışa sunuldu.

Kampanyayla "Omix X3 4/64GB" akıllı telefonlar 12 ay taksitle ayda 569 liraya toplamda 6 bin 828 liraya satışa sunulurken, "Xiaomi Redmi 13C 8/256GB" yine 12 ay taksitle ayda 1275 liraya toplamda 15 bin 300 liraya satılıyor.

Kampanya dahilinde ek olarak "Tecno Buds 3" kulaklık 12 ay taksitle ayda 140 liraya toplamda 1680 liraya, "Tecno Buds 3" ikili kulaklık ise 12 ay taksitle ayda 70 liraya toplamda 840 liraya satışa sunuluyor.

Müşteriler, kampanya dahilindeki "Riversong Airfly L5 ENC" kulaklığı 12 ay taksitle ayda 98 lira ödeyerek toplamda 1176 liraya, ürünün ikincisini ise yüzde 50 indirimle yine 12 ay taksitle ayda 49 lira ödeyerek toplamda 588 liraya satın alabiliyor.

12 ay taksitli olarak satılan cihazların ödemeleri faturaya ek olarak yansıtılıyor.

Etiketler : türk telekom anneler günü fırsat
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