59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu... Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) Etabı ile devam etti

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu... Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) Etabı ile devam etti

Kuşadası'ndan başlayarak Manisa (Spil Dağı) ile sonlanan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabı da muhteşem güzellikler içinde geçti.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Sedat Fırat'ın startı yola koyulan bisikletçiler, 160,1 kilometrelik etapta, daha önce geçilmeyen köy yollarından, orman havası eşliğinde Spil'in tepesine çıktı.

TUR'A YILKI ATLARI EŞLİK ETTİ

TUR'un en zor ve heyecanlı etabı olan Kuşadası - Manisa (Spil Dağı) tırmanışına Spil'in meşhur atları "Yılkı"lar da katıldı.

Efsaneye göre "Güzel Atlar Dağı" olarak bilinen Spil Dağı'nda 400 yılkı atı bulunduğu biliniyor. İzleyenlerin Türk bayrakları ile süslediği Spil ormanının güzellikleri de görülmeye değerdi.

PROTOKOLDEN MESİR SAÇIMI

23 -28 Nisan tarihleri arasında yapılan, pandemi ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 4 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin izleri de TUR'da görüldü.

UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası" listesinde yer alan festival büyük bir coşkuyla kutlanırken, Spil Dağı etabının bitiminde Manisa Valisi Enver Ünlü, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve protokol birlikte mesir saçımı yapıldı.

MERHAWİ: BEN ARTIK SPRİNTERİM

-2019 yılında GK'da TUR üçüncüsü olan Merhawi Kudus bugünkü yarışın en önemli favorilerinden birisiydi. Şimdi Malezya 'nın Terengganu takımında yarışan sporcu yarış öncesi değerlendirmesinde, "Ben artık tırmanışçı değil sprinterim" dedi. Merhawi bu sene TUR'un 3. ve 4. etaplarını 9. olarak bitirdi.

-BikeAid'den Dawit Yemane, Spil Dağı'nda ilk 10'a giren ve iki yıl önce kraliçe etabının yapıldığı tek yer olan etapta, bugün pelotonda yer alan tek sürücü oldu. Burgos BH'den Mario Aparicio ilk 15'e girdi ve bugün Victor Langellotti'ye çok yardımcı oldu.

-Üst üste 2 etap kazanan Tobias Lund Andresen bugün Turkuaz mayoyu taşımasına rağmen Spil Dağı'nda mayoyu bırakacağını yarış öncesi açıkladı.

FİNİŞ ALANI FESTİVAL YERİ GİBİ

Spil Dağı birtakım etkinliklerle de ev sahipliği yaptı. Manisa Valilik Bandosu izleyenlere müzik ziyafeti çekerken, Bulgaristan ve Türkiye Halk Oyunları Ekibi de gösterileri ile büyüledi.

Bisiklet üzerindeki şovları ile TUR'da yer alan şampiyon akrobat Viola Brand da izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.