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08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:15:00

Kulüplerden TFF'ye 'limit' çıkarması!

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Süper Lig'deki 8 takımın temsilcileri pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir'le 2 kritik konuyu görüşecek.

Kulüpler Birliği’nin 8 üyesi pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ederek, sorunlarını masaya yatıracak. Yapılacak görüşmeye Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı sıfatıyla katılırken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa kulüpleri de zirvede yer alacak. Futbolda harcama limitlerinin açıklanmasından sonra ortaya çıkan iki önemli konu, toplantıda masaya yatırılacak. TFF’den harcama limitleri konusunda kulüplerin lehine yeni düzenlemeler istenecek.

BORCU OLMAYAN HARCASIN

Toplantının ilk gündem maddesi, gelirlerin harcama limitlerinde kullanılması olacak. Kasımpaşa, Başakşehir, Gençlerbirliği, Göztepe gibi borçsuz olan kulüpler kasalarında bulunan paraların tamamını harcama limitinde kullanmak istiyor. TFF’nin harcama limitinde ise ‘Futbolcu satışı, sermaye artışı ve sponsor gelirlerinin ancak 3’te 1’i kullanılabilir’ hükmü yer alıyor. Borcu bulunan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüpler bu gelirin 3’te 2’sini borç kapatmak için kullanmak zorunda. Ancak borçsuz kulüpler için de aynı standardın uygulanmasına şiddetli itiraz var. Borcu olmayan kulüplere bu konuda pozitif ayrımcılık isteniyor.

5 YIL VADEYLE KULÜPLER DÖNMEZ

Kulüplerin ikinci talebi ise Bankalar Birliği ile yapılan 5 yıllık borç yapılandırmasının 10 yıl olarak yeniden düzenlenmesi. Fenerbahçe’nin başını çektiği kulüpler, 2 yılı ana para ödemesiz dönemin ardından, ana para borçlarının ödenmesine başlanacak 3’üncü yıldan itibaren kulüplerin büyük sıkıntıya gireceğini ve bu borçları döndüremeyeceğini, haliyle iflas edeceğini söylüyor. 10 yıllık sürenin yılların birikmiş borcunu tasfiye etmek için daha makul olduğu düşünülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le yapılacak bu görüşmeden sonra izlenecek yeni yol ve yöntemler için adımlar atılacak.

(Akşam)

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