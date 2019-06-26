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26 Haziran 2019 10:39 | Çarşamba

Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: 10-20 milyon koyacak bir babayiğit varsa aday olsun, destekleyelim

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizi kimseye muhtaç etmeyecek babayiğit varsa buyursun. En az 10 milyon 20 milyon koyan bir babayiğit varsa aday olsun, biz de destekleyelim" dedi.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Kayseri milletvekili ve Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, mevcut başkan Erol Bedir’in göreve devam etmesi, Kayseri’nin de kendisine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Eski Başkan Özhaseki açıklamasında “Kayserispor geçtiğimiz sene itibariyle düşen bir takım hüviyetindeydi. Sonrasında Erol Bedir başkanlığında destekler ile takım ligde kaldı. Takım başarılı oldu. Kolay değildi. Zorlu ortamda Kayserispor ligde kaldı. Erol bey çok büyük fedakarlık yaptı. Gece gündüz çalıştı. Kimsenin yaklaşmadığı ortamda ekibiyle başarıyı oldu. Uykusuz kaldı moralsiz kaldı ama başardı. Bu sezon için de tek başına götüremeyeceğini düşündüğü için destek istedi. Maalesef futbola para bulmak kolay olmuyor. Kolay değil ama elbirliği ile çözeriz diye düşünüyorum” dedi.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde Bedir dışında çıkan adaylar ile ilgili olarak “Kulağıma bir takım duyumlar geliyor. Kayseri ile ilgisi olmayan, tuhaf tuhaf isimlerin kulübü almaya yeltendiğini duyumları var. Duymamış olalım. Hiç kimseye Kayseri’nin öz kuruluşu peşkeş çekilemez. Hele hele isimleri tuhaf işlerde geçen adamlara verilmesi mümkün değil. Gerçekten Kayserispor’a sahip çıkacak ekonomik gücü olan varsa bunu ispat ederek kulübü almalı. En az 10 milyon 20 milyon koyan bir babayiğit varsa aday olsun, biz de onu destekleyelim. Ama böyle bir gücü yoksa, ispat edemiyorsa art niyet aranır. Bunlara da karnımız tok. Erol Bedir devam etmeli. Erol Bedir’e vefa borcumuz var. Görevi devam ettirmek istiyor ama destek de istiyor. Kendisine destek olmalıyız. Onu yormamalıyız. Bizi kimseye muhtaç etmeyecek babayiğit varsa buyursun . Mali durumu uygun olan Kayserili hemşehrimiz varsa, Kayseri’de yaşayan hemşehrimiz varsa, buyursun gelsin. Böyle olursa, Erol beye teşekkür eder, müsaade isteriz bizi de anlayışla karşılar. Kimseye karşı ön yargılı ve art niyetle değiliz. Kayserispor’u ve Kayseri’yi temsil edecek varsa buyursunlar kapımız açık. Ama 1 lira vermeyecek kişilerin ortaya çıkması halinde de müsaade etmeyiz. Bu şartlarda aday yaksa Erol Bedir’i sonuna kadar desteklemeliyiz. Biz sonuna kadar Erol beyi destekliyoruz. Erol Bedir’in de başarılı olacağına inanıyorum” cümleleri kurdu.  (İHA)

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