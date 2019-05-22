Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Şimdi Fenerbahçe devrede
Andre Ayew'in kulübü Swansea'ye dönecek olması ve Mathieu Valbuena'yla sözleşme yenilememesi, Fenerbahçe yönetimini hareketlendirdi.
Gelecek sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de, Ayew ve Valbuena'nın ayrılacak olmasından dolayı kanat transferi gündemde.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 12 milyon euro bedelle transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamayan Nacer Chadli ile temasa geçtiği iddia edildi.
29 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu için Fenerbahçe'den vatandaşı Nabil Dirar'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
(Sabah)
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