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29 Nisan 2024 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 10:29:00

Turkuaz Mayo'nun sahibi Frank van den Broek konuştu: İstanbul ne güzel bir kent

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59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun Genel Ferdi Klasman birincisi DSM Firmenich Takımı'nın sporcusu Frank Van Den Broke, "Belki yarışı koşsaydık daha iyi olacaktı ama böylelikle bu tarihi şehri 2 saat boyunca daha iyi tanıma fırsatı bulduk" dedi.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun Genel Ferdi Klasman birincisi DSM Firmenich Takımı'nın sporcusu Frank Van Den Broke basın toplantısına yarışla alakalı görüşlerini açıkladı.

Broke şu görüşlere yer verdi:

"Biz kendi aramızda konuştuğunuz üzere, bugünkü yarışı riske atacağımız, bundan sonra da Giro'da koşacağımızı göz önüne alarak nötrölize olarak yarışa devam etme kararı aldık. Bugünkü etap güzel İstanbul'un turistik gezisi şeklinde oldu. UCI (Dünya Bisiklet Birliği) doğru karar verdi. Yarış olsaydı daha hoş olabilecekti. Herkes mutlu. 2 saat boyunca bisiklet üzerinde İstanbul'u seyrederek güzel bir anı ve hatıra elde ederek buradan ayrılıyoruz. Eğer bugün normal yarış olsaydı. Fabio Jakobsen'e ağır gelebilirdi. Bu benim çok önemli bir zafer. Tüm PRO yarışları her zaman çok zordur. Bu tur bana nerede iyi olduğumu öğretti. Kariyerim içinde fırsat oldu. Bir zirve etabını kazandığım için belki bir tırmanışçı olduğumu da bana hissettirdi. "

Etiketler : cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu turkuaz mayo frank van den broek istanbul
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