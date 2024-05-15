"Bürokratik vesayete izin vermeyiz"

Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aşkınız, sevdanız ve vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı coşku ve heyecan dolu atmosferde gerçekleştirdik. Hem son 5 ayın muhasebesini yaptık, hem de illerimizin adeta röntgenini çektik. Teşkilatımızın kararlılığı, dinamizmi ve heyecanı karşısında partimizin genel başkanı olarak büyük bir gurur duydum. Bizi örselemeye çalışanlara inat, üstat Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle yolumuza "pekleşe pekleşe" devam ediyoruz.

AK Parti'nin ayırıcı vasfı, istişareye nem vermesi, attığı her adımı istişareyle atmasıdır. Partimizin kuruluşundan itibaren daima ortak akılla hareket ettik. İnşallah bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son bir yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla gelenekselleşmiş istişare kamplarımızı yapamamıştık. İstişare toplantımızı önümüzdeki haftalarda gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimizle 7-8 Haziran tarihlerinde, Belediye Başkanlarımızla 1-2 temmuzda bir araya geleceğiz. Önümüzdeki döneme daire yol haritamızda şekilleneceği toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İnşallah bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son bir yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla gelenekselleşmiş istişare kamplarımızı yapamamıştık. İstişare toplantımızı önümüzdeki haftalarda gerçekleştiriyoruz.

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?

Kongrelerimizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz. Yetkili arkadaşları gerekli hazırlıkları yapmak üzere talimatlandırdım. Bu süreci de dava ve yol arkadaşlarımıza halel getirmeden yürüteceğiz. AK Partinin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde tüm rütbelerden azade bir şekilde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir. Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz.

Yorulan arkadaşlarımız motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa hatası kusuru yanlışı olanlar varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız yeni heyecanlı dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri tazelenerek geliyoruz. inşallah bundan sonra da aynı çizgide hareket edeceğiz.

Aziz kardeşlerim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimin üzerinden 1 yıl geçti. TBMM bu bir yıl içerisinde yine gece gündüz demeden çalıştı ve milletimizin beklentilerini karşılayacak yasaları çıkardı. Aynı süreçte hükümetimiz de başta şahsım olmak üzere tüm kabine üyelerimizle gecemizi gündüzümüze katarak ülkemizin refahı kalkınması ve güvenliği için ter döktük döküyoruz. Sadece son grup toplantımızdan bu yana yurtiçinde ve yurtdışında bir çok programa katıldım farklı liderleri ülkemizde misafir ettik dış politika kulvarında özellikle yoğun bir dört haftayı geride bıraktık .

Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz.

Sivil anayasa iradesinin günlük siyasetin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız.

Yeni anayasa konusunda meclis başkanımızın çalışmalarına destek vermek önemlidir.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

Sayın Özgür Özel'i kabul ettik. Kendisiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var. Biz bu konuda her zaman olduğunu gibi üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.

Kutuplaşmanın tarafı olmadık. Türkiye'yi bir gördük, hiçbir ayrım yapmadan bir bütün olarak 85 milyonun tamamını kucakladık.

Türkiye'nin meseleleri siyasetin günlük polemiklerinin üzerinde ele alınsın.

Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz.

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz.



Son dönemlerde gündeme gelen hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detaylarına kadar takip ediyoruz. Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz..

Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı, daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Daha önce de oldu, güçlenerek çıktık

"FİLİSTİNLİLER ER YA DA GEÇ EVLERİNE DÖNECEKLER"

Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecekler, er ya da geç Filistinliler yastıklarının altında muhafaza ettikleri ve nesilden nesile emanet bıraktıkları anahtarlarını kullanacak ve inşallah kendi yuvalarına kavuşacaklar.

Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız.



Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya temiz kalamaz. Kimse bizden susmamızı beklemesin.

Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek.



"HAMAS'IN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz.

Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Filistinli, Suriyeli, Somalili, Türkistanlı, Sudanlı mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim.

Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır.

Kimi vicdan fukaraları Filistin'den gelen yaralıları tedavi etmemizden rahatsız olmuş. Bu devletin, yaralının yarasını saracak kudreti ziyadesiyle vardır.



Bunlar bereket kavramını bilmezler. Bizim kültürümüzde misafir bereketiyle gelir.