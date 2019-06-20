Galatasaray'ın Guga teklifi: Mariano artı 2 milyon Euro

Galatasaray, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Guga için Atlético Mineiro ile temas kurdu. Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti.

MARIANO ARTI 2 MİLYON EURO

Haberde; Galatasaray'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve Mariano artı 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi. Atletico Mineiro'nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai'den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'ya 1.8 milyon euro karşılığnda transfer olan 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. (Sporx)