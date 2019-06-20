Galatasaray'ın Guga teklifi: Mariano artı 2 milyon Euro
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ bek Guga için Atletico Mineiro'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.
Galatasaray, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Guga için Atlético Mineiro ile temas kurdu. Brezilya temsilcisi, genç oyuncu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti.
MARIANO ARTI 2 MİLYON EURO
Haberde; Galatasaray'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve Mariano artı 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi. Atletico Mineiro'nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai'den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'ya 1.8 milyon euro karşılığnda transfer olan 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. (Sporx)
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