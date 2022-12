Futbolda +1 mutluluğu

İLK MAÇLARINDAN ZAFERLE AYRILDILAR

İstanbul Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Down Sendromlu 10 gençten oluşan futbol takımı kurdu. Aileler çocuklarının takıma katılmasının ardından yaşadıkları büyük değişime dikkat çekti. Takım Kocaeli'nde düzenlenen futbol turnuvasında boy gösterdi. Down Sendromlular Futbol Türkiye Kupası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, ilk maçında Malatya Turgut Özal Spor Kulübü'yle karşılaştı. Bağcılarlı down sendromlu gençler rakibini 11-2 skorla mağlup etti.

AİLELER ÇOCUKLARDAKİ DEĞİŞİME ŞAŞKIN

Dün başlayan ve 6 kulüpten 72 sporcunun katılım gösterdiği Down Sendromlular Futbol Türkiye Kupası, 2 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Hafta 5 gün antrenman yapan ve hayata daha sıkı bağlanan gençler kendileriyle aynı hastalığı paylaşan arkadaşlarına 'Ben başardım sen de başarabilirsin' diye mesaj gönderdi. Gençlerin aileleri ise 'Spor gerçekten evlatlarımıza mutluluk getirdi, hasta yakınlarına çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz' dedi.

Down sendromlu Mehmet Çulha'nın (25) annesi Suna Çulha, "Futbol bir gurup çalışması niteliğinde olduğu için oğlumun sosyalleşmesi noktasında çok faydalı oldu" dedi.

Down sendromlu İsmail Yılmaz Karakaya'nın (20) babası Yakup Karakaya "Takım çalışmaları başladığı günden itibaren İsmail mutluluktan havalara uçuyor. Çok hırslandı ve çok istekli bir hale geldi" dedi.

Bülent ŞANLIKAN