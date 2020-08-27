Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'dan Chelsea'ye 5 yıllık imza
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Fransız futbolcu Malang Sarr, Premier League takımlarından Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sarr'ın tecrübe kazanması adına bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.