19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:52:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:52:00
Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 15 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la oynadığı maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, söz konusu hazırlık maçında rakibini 4-0 yenmişti.
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