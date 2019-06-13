Beşiktaş, Emre Mor için girişimlerini hızlandırdı! Genç oyuncu İstanbul'a davet edilecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Mor’u takımda görmek istediğini yönetime bildirdi . Beşiktaş yönetimi de Celta Vigo ile görüşme kararı aldı... İspanyol temsilcisi 3 milyon Euro civarında bi r bonservis bedelini kabul ederse Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncuyu imza için İstanbul’a davet edecek.
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat için oyuncu arayışı içinde olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u takımında takımda görmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
YÖNETİM İSPANYA YOLCUSU
Beşiktaş yönetimi de Emre Mor'un bonservisini elinde tutan Celta Vigo ile görüşme kararı aldı. Teklif edilecek miktar da belirlendi.
MAKSİMUM 3 MİLYON
Celta Vigo yönetimi 2.5 ile 3 milyon Euro civarındaki bir bonservis bedelini kabul ederse Emre Mor imza için İstanbul'a davet edilecek.
DİSİPLİN SORUNU ÇÖZÜLÜR!
Abdullah Avcı'nın Emre Mor'un disiplin problemini çözebilecğini de yönetime ilettiği ifade ediliyor. 15 kez milli olan Emre Mor sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.
(Takvim)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray'dan şok transfer tepkisi: Florya'dan arsa mı alıyoruz
- Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
- A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan taraftar özür diledi! Belözoğlu'ndan ilk yorum
- Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak