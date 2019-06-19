19 Haziran 2019 12:00 | Çarşamba
Babel'in konumunu İstanbul yapması "Galatasaray'a geldi" yorumlarına yol açtı
Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından konumunu İstanbul yaptı.
Galatasaray ile her konuda anlaşan Ryan Babel sosyal medya üzerinden gizemli mesajlar vermeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz gün Instagram'dan aslan resmi paylaşan Hollandalı yıldız dün de Twitter'daki konumunu İstanbul olarak değiştirdi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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