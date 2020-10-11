Ashley Young'da koronavirüs tespit edildi
Kaynak: Star
Inter'in İngiliz kanat oyuncusu Ashley Young'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Inter'den yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.
Young’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.
Takımdaki Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.
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