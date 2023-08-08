VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bolat: İhracatımızdaki ivmelenme 2023 yılında devam etmektedir
Milli atlet Türkiye rekoru kırdı
A Milli Basketbol Takımı, Polonya'yı mağlup etti.
İzmir'de yurt dışına çıkmaya çalışan 71 göçmen yakalandı
Fransız senatörlerden Macron'a Afrika eleştirisi: Fransa Afrika'da silinmeye mahkum mu?
Ukrayna: Rusya'nın füze saldırısı sonucu can kaybı 7'ye yükseldi
08 Ağustos 2023 Salı 22:57:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 22:57:00

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'yı mağlup etti.

Kaynak: IHA

ABONE OL

12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.

12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 37-37 eşitlikle tamamlanırken, milliler müsabakayı 87-84'lük skorla kazandı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.

Etiketler : basketbol A Milli Türkiye Polonya
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bodrum performansı

Bodrum performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX