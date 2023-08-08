A Milli Basketbol Takımı, Polonya'yı mağlup etti.
Kaynak: IHA
12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.
12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 37-37 eşitlikle tamamlanırken, milliler müsabakayı 87-84'lük skorla kazandı.
Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.
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