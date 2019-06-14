2 sıra yükseldik! 37. basamağa geldik
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1-Belçika(1746)
2-Fransa(1718)
3-Brezilya(1681(
4-İngiltere(1652)
5-Portekiz(1631)
6-Hırvatistan(1625)
7-İspanya(1617)
8-Uruguay(1615)
9-İsviçre(1605)
10-Danimarka(1589)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray'dan şok transfer tepkisi: Florya'dan arsa mı alıyoruz
- Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
- A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan taraftar özür diledi! Belözoğlu'ndan ilk yorum
- Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak