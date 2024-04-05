VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir ve beraber olacağız
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İsrail alarmda! Roma Büyükelçiliği güvenlik için kapatıldı
Ankara'da 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
05 Nisan 2024 Cuma 15:53:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 15:53:00

Hava yolu şirketlerinden Ramazan Bayramı tatili için ek seferler

Kaynak: AA

ABONE OL

Hava yolu şirketleri, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil süresince 217 ek sefer düzenleyecek.

Geniş uçuş ağıyla misafirlerine ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, Ramazan Bayramı tatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer planladı.

THY bu kapsamda, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar 6'sı AJet'in olmak üzere toplam 85 ilave sefer düzenleyecek.

Şirket, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacak.

Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı. Hava yolu 15 Nisan'a kadar toplam 132 ek sefer düzenleyecek.

YURT İÇİNDE EN ÇOK TALEP ADANA VE VAN'A OLDU

Bayram tatili için Pegasus yolcularının yurt içinde en çok tercih ettiği noktalar, İzmir çıkışlı uçuşlarda Adana, Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Dalaman oldu.

İstanbul merkezli iç hat uçuşlarında en yoğun talep Van, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Erzurum, Adana ve Diyarbakır'a geldi.

Pegasus yolcuları, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs'ın yanı sıra en çok Venedik, Saraybosna, Üsküp, Bolonya, Milan, Paris, Roma, Belgrad, Madrid, Barselona, Hurgada ve Şarm el-Şeyh'i tercih etti.

Etiketler : ramazan bayramı bayram tatili hava yolu şirketleri ek sefer
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX