Hava yolu şirketlerinden Ramazan Bayramı tatili için ek seferler

Geniş uçuş ağıyla misafirlerine ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, Ramazan Bayramı tatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer planladı.

THY bu kapsamda, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar 6'sı AJet'in olmak üzere toplam 85 ilave sefer düzenleyecek.

Şirket, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacak.

Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı. Hava yolu 15 Nisan'a kadar toplam 132 ek sefer düzenleyecek.

YURT İÇİNDE EN ÇOK TALEP ADANA VE VAN'A OLDU



Bayram tatili için Pegasus yolcularının yurt içinde en çok tercih ettiği noktalar, İzmir çıkışlı uçuşlarda Adana, Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Dalaman oldu.

İstanbul merkezli iç hat uçuşlarında en yoğun talep Van, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Erzurum, Adana ve Diyarbakır'a geldi.

Pegasus yolcuları, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs'ın yanı sıra en çok Venedik, Saraybosna, Üsküp, Bolonya, Milan, Paris, Roma, Belgrad, Madrid, Barselona, Hurgada ve Şarm el-Şeyh'i tercih etti.