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29 Ekim 2020 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:49:00

Burcu Kara 'Kırmızı Oda' dizisinde... 'Hayat sürprizlerle dolu'

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Oyuncu Burcu Kara, sezonun iddialı dizisi Kırmızı Oda ile ekrana gelecek.

Setten eğlenceli paylaşımlar yapan güzel oyuncu Burcu Kara, dizide iki çocuğu olan baskıcı bir anneyi canlandıracak. Burcu Kara, arkadaşı Melisa Sözen ile çektirdiği bir fotoğrafı da “Teslim olursan hayat sürprizlerle dolu. Yıllar sonra melek arkadaşımla aynı sette, yan yana” notuyla takipçileriyle paylaştı. 

Etiketler : Burcu Kara Melisa Sözen Kırmızı Oda oyuncu dizi
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