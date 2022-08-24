Yüzerken boynu korumak için bunları yapın!

Özellikle tatil dönemlerinin en sevilen aktivitelerinden biri olan yüzme sırasında boyun ve omuz eklemine normalden daha fazla yük biniyor. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, yüzme sırasında ya da kulaç atarken boyun ve omuz bölgesinde ağrı yaşanmasının dikkate alınması gereken bir semptom olduğunu söylüyor. Yüzerken boynu korumak için bazı noktalara dikkat ederek ağrının önüne geçilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, "Öncelikle yüzerken başın bedenle aynı hizada olmasını sağlamak gerekir. Aynı zaman boynu çok fazla döndürmekten ve kolları aşırı uzanmaktan kaçınmak için vücudu solunum tarafına doğru döndürün. Boynun bir tarafında aşırı stresi önlemek için her iki tarafa eşit nefes vermek gerekir. Boyun kasları ile beraber karın kasları ve merkez bölge kaslarını güçlendirmek için uygun bir yüzme tekniğini kullanmaya çalışın" diyor.