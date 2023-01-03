Yanlış seçimler tırnaklara zarar

Yanlış çorap seçimi ve kullanımı ayak problemlerine sebep olan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı ayak ve tırnaklar için her gün giydiğimiz ve ayağımızdan çıkarmadığımız çorapların önemi oldukça büyük. Pedicare Kurucusu Ayak ve Tırnak Sağlığı Uzmanı Podolog Zehra Albayrak, çorap seçerken ve giyerken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verdi. Yanlış seçildiğinde ve kullanıldığında çorapların birçok ayak problemine sebep olabildiğini ve çorapların en az ayakkabılar kadar koruyucu olduğunu belirten Podolog Zehra Albayrak "Öncelikle çorap alırken çorabın dikişsiz olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü dikişli çoraplar özellikle ayakkabı içerisinde tırnak üzerinde daha fazla baskı ya neden olabiliyor. Bu yüzden mümkünse düz ve dikişsiz çoraplar tercih edilmeli" dedi.

PAMUKLU OLMASINA DİKKAT EDİN



Pek çok farklı sayıda seçeneği olan çorapların en sağlıklısı ise pamuklu yapılı olanlardır diyen Podolog Zehra Albayrak, "Çünkü pamuklu çoraplar ayakları sıcak tuttuğu gibi aynı zamanda ter oluşumunu da engeller. Pamuklu çorap, içinde polyester karışımı olmadığı takdirde, ayağın dostudur. Terleyen ayaklara sahip olan kişiler mutlaka pamuklu çorapları kullanmalılar. Çünkü nem miktarındaki artış sıklıkla rastlanan mantar sorunlarına zemin hazırlayabilir" dedi.

DİYABET HASTALARI RİSK ALTINDA



Podolog Zehra Albayrak "Diyabetli bireylerin çorap seçiminde bu dikişlere dikkat etmeleri olası ayak sorunlarının önlenmesi yönünden önemlidir. Çorabın boyutu kesinlikle küçük olmamalıdır. Ayaklarımız çorap içerisinde rahat etmeli ve parmaklarımızı sıkıştırmamalı. Bu yüzden ayağımıza uygun ve esnek olan çorapları tercih etmeliyiz. Ayakla birebir teması olan çorapların temizliği önemlidir. Çoraplar kullanımına göre günlük tercih edilmelidir. Mantarlı bir ayakta kullanıldığını düşündüğünüz çoraplarınızı ayrı yıkamanız gerekebilir" şeklinde konuştu.