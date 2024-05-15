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15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:53:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:53:00

Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 118 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıralı Maden Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaja yakın bölgede aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 118 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçedeki kapalı spor salonuna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Afganistan, İran ve Irak uyruklu oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin Maden Koyu'nda tekne ile açılarak Fransa'ya gitmek istedikleri öğrenildi.

Etiketler : düzensiz göçmen Antalya Kemer 118 yakalandı
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