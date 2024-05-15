Bir günlüğüne asker olan özel gençler tezkere aldı

Bir günlüğüne asker olan özel gençler tezkere aldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Jandarma üniforması giyen gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup ant içti.

Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, engellileri kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Bu programda emeği geçen herkese teşekkür eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisinin hiçbir şartta engel tanımadığı, vatana, millete ve bayrağa hizmeti görev bilen yüreği vatan aşkı ile dolu özel kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olup terhis belgelerini takdim ettik. Vatan sevgisi hiçbir şartta engel tanımaz."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ise özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Askerliğin her gencin arzu ettiği bir görev olduğunu aktaran Büyük, "Bu gençlerimizin vatan savunmasında bir görev düştüğünde, diğer silah arkadaşlarından geri kalmayarak, verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Tören, gençlere terhis belgelerinin verilmesi ve eğitimli köpeklerin gösterisi ile sona erdi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumların temsilcileri ile engelli gençler ve aileleri katıldı.