Uyku apnesi trafik kazası riskini katlıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Trafik kazası yapma riski tüm sürücüler açısından değerlendirildiğinde, gündüz aşırı uyku eğilimine yol açan uyku apneli olgularda riskin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır" dedi.