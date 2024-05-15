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15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:27:00

Uyku apnesi trafik kazası riskini katlıyor

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Uyku bozukluğu sonucu gelişen trafik kazalarında ölüm oranının yüzde 11.4, diğer sebeplerle olan kazalarda ise ölüm oranının yüzde 5.6 bulunduğuna dikkat çekildi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Trafik kazası yapma riski tüm sürücüler açısından değerlendirildiğinde, gündüz aşırı uyku eğilimine yol açan uyku apneli olgularda riskin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır" dedi.

Etiketler : uyku apnesi trafik kazası risk
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