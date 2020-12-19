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19 Aralık 2020 Cumartesi 20:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 17:35:00

Yalancı koronaya dikkat! Belirtiler psikolojik olabilir

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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken birçok ülkede vaka sayılarında artış yaşandı.

Buna karşın henüz koronavirüs bulaşmamış birçok insanın psikolojik olarak hastalık belirtileri gösterdiği ve bundan dolayı sağlık kuruluşlarına test yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, "Bu hastalığın adı 'psiko-korona' yani 'yalancı koronavirüs hastalığı' ve giderek bu hastalığı yaşayanların sayısı artıyor" dedi. Yurdakul, "Koronavirüsü taklit eden bir hastalık. Vücutta ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler baş gösteriyor ama aslında virüs bulaşmamış. Kaygı burada en büyük tetikleyicidir. Bu süreçte bu hastalıktan dolayı psikolojik destek isteyen birçok insan oluyor" diye konuştu. Zor bir süreçten geçildiğinin ve vücut sağlığının yanı sıra psikolojik sağlığın da korunması gerektiğinin altını çizen Yurdakul, psiko- korona hastalarının tedavi sürecinde kaygıların üstüne giderek çözüm aradıklarını kaydetti.

Etiketler : yalancı korona belirti psikoloji
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