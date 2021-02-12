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12 Şubat 2021 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 17:01:00

Uzmanlar uyardı: Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin

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KORONAVİRÜS salgını döneminde yaşam alışkanlıklarımız değişti. Evde geçirilen vakit arttı. Buna karşılık hareketsiz kalan pek çok kişinin beslenme alışkanlığı bozulurken toplumda obezite arttı.

Diyetisyen Derya Zünbülcan, koronavirüs sürecinde kilo kontrolünü sağlamak için tencere yemeği pişirilmesini önerdi. Zünbülcan, "Tüketilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Kızartmalar sınırlı tutulmalı. Daha çok lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli" dedi.

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Ev yemekleri dengeli şekilde tüketilmeli. Bu süreçte, çok fazla vitamin ve mineral kapsülleri kullanıldı. Ancak doğal beslenme de unutulmamalı. Kilo kontrolünü sağlamak için, evde mutlaka tencere yemeği pişmeli. Dışarıdan sipariş edilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Evde pişirilen yemekte kullanılan yağ, daha kaliteli oluyor. Kalori kontrolü kolay sağlanıyor. Kızartmalar, haftada en fazla bir ya da iki defayla sınırlı tutulmalı.

Diğer günler ise lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli. Sürekli evde olduğumuz için öğün düzenlerimiz de şaştı. Sabah ilk yarım saat içinde kahvaltı yapılmalı. Gün içerisinde ara öğünler, mutlaka tüketilmeli. Ara öğün atlandığında ve akşama kadar aç kalındığında, kan şekeri dengesi bozuluyor ve akşamları iştah kontrolü zorlaşıyor. Vücut, hamur işlerine yöneliyor. Önemli olan bir hafta, iki hafta dikkat etmek değil bunu sağlıklı bir yaşam biçimi haline getirmek" diye konuştu.

Etiketler : pandemi koronavirüs ev yemekleri obezite
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