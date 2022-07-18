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18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00

Tuza dikkat edin, taze meyve ve sebze tüketin

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Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile vücudun ısı dengesi bozulurken, ısı dengesinin sağlanması için kalp hızında meydana gelen dalgalanmalar kalp krizini tetikleyebiliyor.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile vücudun ısı dengesi bozulurken, ısı dengesinin sağlanması için kalp hızında meydana gelen dalgalanmalar kalp krizini tetikleyebiliyor.

Özellikle sıcak yaz aylarında hipertansiyonu olan hastalarda genel olarak yapılan tuz kısıtlaması devam etmeli ve sebzelerle beraber tuz alımının artmaması için özen gösterilmelidir. Az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı gibi özellikle doymamış yağlardan zengin bitkisel sıvı yağlar tüketilmelidir. Günlük 3-4 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyve yenilmesi ince ve kalın bağırsağın düzenli çalışmasını sağlayacaktır. Ancak meyvenin aşırı tüketilmesinin kan şekerini arttıracağını ve kiloyu attırdığını unutmamak gerekir. Bu nedenle diyabet ve obezite hastaları buna dikkat etmelidir. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller mutlaka sofrada olması gereken besinlerdir. Salam, sosis, sucuk gibi, katkı maddeleri ve aşırı tuz içeren yiyecekler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.


Etiketler : Tuza dikkat edin diyabet ve obezite kalp krizi
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