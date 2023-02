Tutulmayacak sözler verilmemeli

Depremlerin travma oluşturma açısından çocukları, hamile kadınları, sevdiklerini kaybetmiş bireyleri ve ruhsal hastalıkları olan kişileri etkilediğini belirten Dr. Mert Akcanbaş, depremi yaşayan insanlarla konuşurken bazı söylemlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor. Depremi yaşayan insanlara yaklaşımın öneminden bahseden Dr. Mert Akcanbaş, eleştirel ve suçlayıcı söylemlerden uzak durulmasını, 'Zaman her şeyin ilacı', 'Dua et sen hayattasın', 'Senden beter durumda olanları düşün' şeklindeki konuşmalardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Dr. Mert Akcanbaş, depremzedelere gösterilmesi gereken yaklaşımlarla ilgili tavsiyelerini şöyle paylaştı: Mağdurlara saygıyla davranılmalı, her zaman ulaşılabilir olunmalı, yardımlar kaliteli ve hızlı şekilde yapılmalı, mağdurların gelenek ve kültürel değerlerine saygı gösterilmeli, mağdurların özel yaşamlarının gizliliği korunmalı, mağdurların gereksinimlerine odaklanılmalı, mağdurlar defalarca aynı soruyu sorsalar bile yanıtlanmalı, mağdurlara gelişim ve eğitim düzeylerine uygun yanıtlar verilmeli, mağdurların ailelerine, sevdiklerine ve onlara destek olabilecek sosyal çevrelerine ulaşabilmeleri için çaba gösterilmeli.