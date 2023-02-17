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Deprem bölgesinde 100 milyon ton enkaz çıkması bekleniyor
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Kamu, depremler nedeniyle yapılacak ödemelerde "Borcu yoktur" belgesi istemeyecek
Vefat eden çiftçilerin mazot ve gübre destekleri mirasçılarına aktarılabilecek
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 91 yardım uçağı gönderdi
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17 Şubat 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 10:30:00

Tutulmayacak sözler verilmemeli

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Depremlerin travma oluşturma açısından çocukları, hamile kadınları, sevdiklerini kaybetmiş bireyleri ve ruhsal hastalıkları olan kişileri etkilediğini belirten Dr. Mert Akcanbaş, depremi yaşayan insanlarla konuşurken bazı söylemlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Depremlerin travma oluşturma açısından çocukları, hamile kadınları, sevdiklerini kaybetmiş bireyleri ve ruhsal hastalıkları olan kişileri etkilediğini belirten Dr. Mert Akcanbaş, depremi yaşayan insanlarla konuşurken bazı söylemlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor. Depremi yaşayan insanlara yaklaşımın öneminden bahseden Dr. Mert Akcanbaş, eleştirel ve suçlayıcı söylemlerden uzak durulmasını, 'Zaman her şeyin ilacı', 'Dua et sen hayattasın', 'Senden beter durumda olanları düşün' şeklindeki konuşmalardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Dr. Mert Akcanbaş, depremzedelere gösterilmesi gereken yaklaşımlarla ilgili tavsiyelerini şöyle paylaştı: Mağdurlara saygıyla davranılmalı, her zaman ulaşılabilir olunmalı, yardımlar kaliteli ve hızlı şekilde yapılmalı, mağdurların gelenek ve kültürel değerlerine saygı gösterilmeli, mağdurların özel yaşamlarının gizliliği korunmalı, mağdurların gereksinimlerine odaklanılmalı, mağdurlar defalarca aynı soruyu sorsalar bile yanıtlanmalı, mağdurlara gelişim ve eğitim düzeylerine uygun yanıtlar verilmeli, mağdurların ailelerine, sevdiklerine ve onlara destek olabilecek sosyal çevrelerine ulaşabilmeleri için çaba gösterilmeli.

Etiketler : Tutulmayacak sözler verilmemeli Depremlerin travma oluşturması Dr. Mert Akcanbaş Dua et sen hayattasın

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