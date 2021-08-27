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Türk bilim insanlarının başarısı: Alzheimer riskini ölçen kit
27 Ağustos 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 14:00:00

Türk bilim insanlarının başarısı: Alzheimer riskini ölçen kit

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Türk bilim insanları dudak içi ve dilden DNA örneği alarak 6 genin taramasını yapan ve bu sayede kişinin Alzheimer riski taşıyıp taşımadığını tespit eden bir kit hazırladı.

Türk bilim insanları dudak içi ve dilden DNA örneği alarak 6 genin taramasını yapan ve bu sayede kişinin Alzheimer riski taşıyıp taşımadığını tespit eden bir kit hazırladı. "NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti" 2 saat içinde hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Bu sayede hastalık riski olanlar durumu önceden bilip, önlemini alabilecek.

Etiketler : Türk bilim insanları dilden DNA örneği NishKİT Sporadik Alzheimer Riski
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