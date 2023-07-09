Tüp bebek tedavi sürecinde beslenme önerileri

Vücutta aşırı yağ birikiminin sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkilediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Tüp bebek sürecinde yumurta ve spermin kaliteli olması ve transfer sonrası embriyonun rahime tutunması en çok istenen durumlardır. Yani vücutta metabolizmanın çok iyi çalışmasını ve hücrelerin yenilenmesini, genç kalmasını bekliyorsak; sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin bunda büyük etkisi olduğu unutulmamalı" açıklamasında bulundu. Tüp bebek tedavi süreci için şu 5 öneride bulundu:



· Yemeklerinizde zeytinyağı kullanın. Katı yağlardan uzak durun ya da minimumda tutun. Ayrıca avokado kaliteli bir bitkisel yağdır. Yağlı tohumlardan özellikle ceviz, fındık, badem olarak günlük 1 avuç kadar tüketebilirsiniz.

· Bol su içmek hücreleri yeniler, toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Günde ortalama 2 litre su için. Veya kilonuzu 30cc ile çarpma işlemi yaparak su ihtiyacınızı keşfedebilirsiniz.

· D vitamini için güneşten mümkün olduğunca yararlanın. Eksikliğinde doktorunuza danışın.

· Kafein tüketiminizi sınırlayın. Günde 1-2 fincan kahveyi, 3-4 fincan çayı geçmeyin. Bitki çayı tüketimine doktor ve diyetisyeninize danışarak karar verin.

· Sigaradan uzak durun.