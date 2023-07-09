VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması!
Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Değişim çağrısına ‘gitmiyorum' mektubuyla yanıt
3'lü zirve öncesi aynı provokasyon
09 Temmuz 2023 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 07:20:00

Tüp bebek tedavi sürecinde beslenme önerileri

ABONE OL

Yapılan çalışmalar tüp bebek tedavisine olumlu etki eden beslenme tarzının Akdeniz tipi beslenme olduğunu gösteriyor.

Vücutta aşırı yağ birikiminin sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkilediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Tüp bebek sürecinde yumurta ve spermin kaliteli olması ve transfer sonrası embriyonun rahime tutunması en çok istenen durumlardır. Yani vücutta metabolizmanın çok iyi çalışmasını ve hücrelerin yenilenmesini, genç kalmasını bekliyorsak; sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin bunda büyük etkisi olduğu unutulmamalı" açıklamasında bulundu. Tüp bebek tedavi süreci için şu 5 öneride bulundu:

· Yemeklerinizde zeytinyağı kullanın. Katı yağlardan uzak durun ya da minimumda tutun. Ayrıca avokado kaliteli bir bitkisel yağdır. Yağlı tohumlardan özellikle ceviz, fındık, badem olarak günlük 1 avuç kadar tüketebilirsiniz.

· Bol su içmek hücreleri yeniler, toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Günde ortalama 2 litre su için. Veya kilonuzu 30cc ile çarpma işlemi yaparak su ihtiyacınızı keşfedebilirsiniz.

· D vitamini için güneşten mümkün olduğunca yararlanın. Eksikliğinde doktorunuza danışın.

· Kafein tüketiminizi sınırlayın. Günde 1-2 fincan kahveyi, 3-4 fincan çayı geçmeyin. Bitki çayı tüketimine doktor ve diyetisyeninize danışarak karar verin.

· Sigaradan uzak durun.

Etiketler : tüp bebek tedavi beslenme
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
Klasik arabasını klibinde kullandı

Klasik arabasını klibinde kullandı
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX